OCCT - утилита для проведения тестов стабильности работы компьютера. OCCT позволяет проводить парное тестирование: процессор - память и отдельную проверку работы центрального процессора и оперативной памяти. Результаты проверки выводятся в виде информативных графиков.



OCCT (OverClock Checking Tool) — многофункциональный тест, способный проверить процессор, память, видео и даже блок питания компьютера. Может заменить сразу несколько других тестов, таких как Linx, prime95, furmark и аналогичные. Пользоваться OCCT удобно, так как программа русифицирована и имеет понятный интерфейс, в котором сложно запутаться.



Особенности:

Заменяет сразу несколько других тестов

Интеграция с MotherBoard Monitor, SpeedFan и Aida64 и другими

Удобные графики нагрузки, температуры и потребления энергии

Поддерживает все современные версии Windows от 7 до 10.



OCCT - популярный инструмент для тестирования CPU/GPU/Power Supply. Он контролирует ваш компьютер во время проведения теста и защищает ваши компоненты, автоматически останавливаясь, когда компонент достигает критической температуры.



МОНИТОРИНГ

OCCT будет следить за вашим компьютером и представлять вам графики в реальном времени, показывающие температуру, напряжение, скорость вентилятора, частоты, использование компонентов и потребление энергии во время ваших тестов.



ОТЧЕТ О ТЕСТЕ

В конце теста вы сможете сохранить полный графический отчет о том, что произошло во время теста, для диагностических целей.



4 ТОЧНЫХ ТЕСТА

OCCT имеет 4 различных теста:

CPU: OCCT, исторический тест, очень точный,

CPU: Linpack, популярный инструмент обнаружения ошибок,

GPU: 3D, пользовательский 3d-тест и источник питания,

объединяющий CPU:Linpack и GPU: 3D для загрузки источника питания.



ВСТРОЕННАЯ ЗАЩИТА ДЛЯ ВАШЕГО КОМПЬЮТЕРА

Если компонент достигает критической температуры во время испытания (по умолчанию 85 ° C), OCCT немедленно останавливается.



OCCT - является неплохим аналогом довольно известного приложения под названием Prime, имеет поддержку проверки вашей подсистемы памяти, а также отдельно процессора.



При работе с процессором вы сможете проводить полный мониторинг и просматривать понятные графики по всем контролируемым пунктам. Вообще программа умеет достаточно качественно считывать информацию не только материнских плат, но и процессоров, это возможно за счет взаимной работы с такими известными решениями в этой области как SpeedFan или AIDA. Работать за ним достаточно удобно, все функции перед вами в едином окне, никуда особо перемещаться не надо, получить информации вы сможете достаточно много.



Данная программа может проводить разного типа тесты. Например можно запустить модернизированный оригинальный тест процессоров, на данный момент включает в себя возможность работать с самыми новыми процессорами выпущенными на сегодняшний момент. Есть тест CPU:LINPACK - который был основан на базе процессорного теста IntelBurnTest, а значит он был предоставлен самой корпорацией Intel и умеет работать с архитектурами как x86 так и x64. OCCT умеет тестировать GPU, для этого будет использоваться как один из вариантов Direct3D, некоторые называют возможности этого теста схожими с ATITool и Furmark, при этом тестировании будет максимально разогрет графический процессор, вы сможете выявить артефакты при перегреве карты, можно работать с несколькими картами которые подключены в режиме SLI или Crossfire. Конечно тестировать оперативную память OCCT тоже умеет, тесты написаны на основе MemTest86 и MemTest86+ со своими доработками, запустив этот тест вы сможете максимально эффективно проверить память. Также сможете провести проверку блока питания, есть специальные тексты для x64 системы.











Computer performance is very important for every user, especially those who are working with applications that require important system resources to work properly. In order to enhance it, you can use an overclocking utility, such as OCCT.

This software is designed to help you monitor system hardware components and allow you to overclock them. It provides testing tools for the CPU (benchmark OCCT and LINPACK tests), the graphics card and the power supply.



The interface is intuitive and comprises two panels, one that includes the 'Monitoring' section and the other that displays the available tests.



Whats New:



Version 5.5.0

MAIN : Several bugfixes in UI

MONITORING : Engine update (supports more hardware)

MONITORING : Rewrote the monitoring part of OCCT from scratch (might not seem like it, it's a complete overhaul, a prerequisite for upcoming stuff)

MONITORING : added a red spacer to resize graph/table to your heart's content

SYSINFO : introduced system specs as a tab on the right-hand side of OCCT

TEST REPORT : Several bugfixes - the system specs will be incorporated soon

TRANSLATIONS : Added Croatian (Thanks Maric !)

TRANSLATIONS : Added Hungarian (Thanks Efemel !)

TRANSLATIONS : Added Slovak (Thanks Jozef ! )

UI : Added link to our website in the About section

GPU3D & GPU:MEMTEST : Telling graphic cards with the same name apart is easier (they will have an ID next to their name)

GPU3D : Test can now properly select the selected graphic card in case they're the same model with SLI disabled

GPUMEMTEST : Test can now properly select the selected graphic card in case they're the same model with SLI disabled

Version 5.4.0

GPU:Memtest : First release ! An new OpenCL test that uses the same algorithm than memtest86 to test your GPU memory

UI : Reworked CPU, GPU and Power supply icons

UI : Fixed a display-issue only where OCCT displayed a license expired when it was still valid in the about window

TRANSLATION : Updated a lot of language files

Version 5.3.2

CPU:LINPACK : Fixed a critical bug with Linpack parsing on CPUs with a huge number of cores - false positives were reported in some (thankfully rare) cases (Thanks Stephen !)

Version 5.3.0

UI : Main window is now fully resizable

MONITORING : added Min/Max value colums in table view

MAIN : Improved license and .lang file detection speed

MAIN : Fixed a bug with some .net framework that are missing a particular registry function

MAIN : Fixed an issue where OCCT could crash at startup when no graphic card driver was installed

MAIN : Fixed a display bug with test durations over 24 hours

Translations : Fixed a bug where putting a corrupt English.lang file next to OCCT.exe could crash the app

Version 5.1.1

Generates simple crash reports when the main UI encounters an unexpected condition

Version 5.1.0

CPU:LINPACK : Better handling of "use logical cores" and simpler startup

CPU:LINPACK : Test is now more optimized optimized, Check it out !

GPU:3D DX11 : Test has undergone a huge update in this version

GPU:3D DX11 : Higher load on the GPU

GPU:3D DX11: FPS limit now works again

GPU:3D DX11 : added back sensor display

GPU:3D DX11 : Fixed mouse cursor displaying in fullscreen mode

GPU:3D DX11 : removed dependencies to old DLLs

GPU:3D DX11 : Fixed error detection algorithm on some Quadro GPU

GPU:3D DX11 : Fixed a rare bug where GPU:3D could fail to start

GPU:3D DX9 : Removed

UI : Fixed a few typos

UI : Number input checking much improved

UI : Fixed a bug where duration > 24 hours where not fully displayed in remaining time during a test

UI : Fixed a crash when right-clicking the title bar. Silly me.

UI : While OCCT is running, computer sleep (both screen and system) should be prevented

Translations : Removed unused strings and update to language files

Added Czech translation (Thanks Jaromir !)

Added German translation (Thanks Jürg !)

Added Italiano translation (Thanks Jaroslaw ! )

Added Polski translation (Thanks Dendari ! )

Added Romanian translation (Thanks Doruletz !)

Added Ukrainian translation (Thanks Arefiev !)

BIG THANKS TO PHOBOS !



Version 5.3.5

CPU:LINPACK : Fixed a bug where false positive could be reported in some (thankfully rare) cases

Translations : Updated Korean language (Thanks again JaeHyung)



Дата: 2019

Платформа: Windows All

Интерфейс: Multilanguage / Русский

Лекарство: не требуется

Размер: 18 Мб







OCCT 5.5.0 Final

(turbobit.net)

(turbobit.pw)

(turbobit.cc)

(turbobit.online)

(hitfile.net)

(file-space.org)





OCCT 5.4.0

(oxy.cloud)

(turbobit.net)

(hitfile.net)



OCCT 5.3.5

(turbobit.net)

(hitfile.net)

(uploaded.net)



OCCT 5.3.2

(oxy.cloud)

(turbobit.net)

(hitfile.net)



OCCT 5.3.0

(oxy.cloud)

(turbobit.net)

(hitfile.net)



OCCT 5.1.1

(oxy.cloud)

(turbobit.net)

(hitfile.net)



OCCT 5.0.1

(oxy.cloud)

(turbobit.net)

(hitfile.net)



