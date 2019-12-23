|kbh
|Дата: Суббота, 01 Июня 2019, 17:22 | Сообщение # 1
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Генерал-полковник
Группа: Модераторы
Сообщений: 17100
Статус: Отсутствует
OCCT 5.5.0 Final
OCCT - утилита для проведения тестов стабильности работы компьютера. OCCT позволяет проводить парное тестирование: процессор - память и отдельную проверку работы центрального процессора и оперативной памяти. Результаты проверки выводятся в виде информативных графиков.
OCCT (OverClock Checking Tool) — многофункциональный тест, способный проверить процессор, память, видео и даже блок питания компьютера. Может заменить сразу несколько других тестов, таких как Linx, prime95, furmark и аналогичные. Пользоваться OCCT удобно, так как программа русифицирована и имеет понятный интерфейс, в котором сложно запутаться.
Особенности:
Заменяет сразу несколько других тестов
Интеграция с MotherBoard Monitor, SpeedFan и Aida64 и другими
Удобные графики нагрузки, температуры и потребления энергии
Поддерживает все современные версии Windows от 7 до 10.
OCCT - популярный инструмент для тестирования CPU/GPU/Power Supply. Он контролирует ваш компьютер во время проведения теста и защищает ваши компоненты, автоматически останавливаясь, когда компонент достигает критической температуры.
МОНИТОРИНГ
OCCT будет следить за вашим компьютером и представлять вам графики в реальном времени, показывающие температуру, напряжение, скорость вентилятора, частоты, использование компонентов и потребление энергии во время ваших тестов.
ОТЧЕТ О ТЕСТЕ
В конце теста вы сможете сохранить полный графический отчет о том, что произошло во время теста, для диагностических целей.
4 ТОЧНЫХ ТЕСТА
OCCT имеет 4 различных теста:
CPU: OCCT, исторический тест, очень точный,
CPU: Linpack, популярный инструмент обнаружения ошибок,
GPU: 3D, пользовательский 3d-тест и источник питания,
объединяющий CPU:Linpack и GPU: 3D для загрузки источника питания.
ВСТРОЕННАЯ ЗАЩИТА ДЛЯ ВАШЕГО КОМПЬЮТЕРА
Если компонент достигает критической температуры во время испытания (по умолчанию 85 ° C), OCCT немедленно останавливается.
OCCT - является неплохим аналогом довольно известного приложения под названием Prime, имеет поддержку проверки вашей подсистемы памяти, а также отдельно процессора.
При работе с процессором вы сможете проводить полный мониторинг и просматривать понятные графики по всем контролируемым пунктам. Вообще программа умеет достаточно качественно считывать информацию не только материнских плат, но и процессоров, это возможно за счет взаимной работы с такими известными решениями в этой области как SpeedFan или AIDA. Работать за ним достаточно удобно, все функции перед вами в едином окне, никуда особо перемещаться не надо, получить информации вы сможете достаточно много.
Данная программа может проводить разного типа тесты. Например можно запустить модернизированный оригинальный тест процессоров, на данный момент включает в себя возможность работать с самыми новыми процессорами выпущенными на сегодняшний момент. Есть тест CPU:LINPACK - который был основан на базе процессорного теста IntelBurnTest, а значит он был предоставлен самой корпорацией Intel и умеет работать с архитектурами как x86 так и x64. OCCT умеет тестировать GPU, для этого будет использоваться как один из вариантов Direct3D, некоторые называют возможности этого теста схожими с ATITool и Furmark, при этом тестировании будет максимально разогрет графический процессор, вы сможете выявить артефакты при перегреве карты, можно работать с несколькими картами которые подключены в режиме SLI или Crossfire. Конечно тестировать оперативную память OCCT тоже умеет, тесты написаны на основе MemTest86 и MemTest86+ со своими доработками, запустив этот тест вы сможете максимально эффективно проверить память. Также сможете провести проверку блока питания, есть специальные тексты для x64 системы.
Computer performance is very important for every user, especially those who are working with applications that require important system resources to work properly. In order to enhance it, you can use an overclocking utility, such as OCCT.
This software is designed to help you monitor system hardware components and allow you to overclock them. It provides testing tools for the CPU (benchmark OCCT and LINPACK tests), the graphics card and the power supply.
The interface is intuitive and comprises two panels, one that includes the 'Monitoring' section and the other that displays the available tests.
Whats New:
Дата: 2019
Платформа: Windows All
Интерфейс: Multilanguage / Русский
Лекарство: не требуется
Размер: 18 Мб
Сообщение отредактировал kbh - Понедельник, 23 Декабря 2019, 18:49
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